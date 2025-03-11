Revelaron por qué la China Suárez y Mauro Icardi tomaron un vuelo de urgencia

Este lunes, Mauro Icardi y la China Suárez llamaron la atención cuando embarcaron de urgencia en un avión privado con rumbo a Milán, en un momento crucial para el futbolista ya que debe presentarse a una audiencia de conciliación por su divorcio de Wanda Nara.

“Es la primera audiencia, que es la de conciliación. Allá todavía es como acá, que primero te reconciliaban. Wanda Nara había aceptado esa jurisdicción, pero ahora pide cambio, basándose en un supuesto divorcio que habría empezado en la Argentina en octubre, que lo hizo la doctora (Ana) Rosenfeld. Sin embargo, nunca presentaron el escrito, por lo que ese divorcio nunca se inició”, explicó Yanina Latorre al aire de LAM (América).

Según Yanina, el lujoso vuelo en el que viajan Icardi y Suárez tiene un costo estimado de 300 mil dólares y hará escala en Tenerife. La pareja viaja acompañada por el estilista Juanma Cativa y un amigo de la actriz. Mientras tanto, la controversia legal continúa.

La audiencia de conciliación será un paso importante para determinar el futuro de la relación entre Icardi y Wanda Nara, que ya sufrió dos reveses judiciales en este marco por lo que ahora la mediática tomó otra polémica decisión aconsejada por su letrado, Nicolás Payarola.

“Wanda presentó la demanda de divorcio en Argentina. No viaja a la audiencia en Milan. Queda anulada y con esta jugada se debate la competencia”, contó De Brito en Instagram este fin de semana, en referencia a la nueva estrategia con la que Wanda desafía a la Justicia italiana.

FUENTE: minutouno.com