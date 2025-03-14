El susto de Furia en la casa de Gran Hermano que se volvió viral

Un insólito episodio tuvo lugar este jueves en la casa de Gran Hermano y la protagonista del momento fue Juliana "Furia" Scaglione, quien reingresó a la competencia este lunes, luego de haber quedado afuera de la final en la edición 2023-2024 del reality show de Telefe.

El otro participante que encabezó el momento que se volvió viral en redes sociales fue Claudio "Papucho" Di Lorenzo, quien también volvió al juego tras su involuntario abandono por cuestiones de salud, que se tradujo en una operación de urgencia de apéndice.

Mientras Furia conversaba con Katia "La Tana" Fenocchio y Lucía Patrone en el living de la casa, Martina Pereyra barría el piso, cómplice de "Papucho", que aparecería después. "Furia, ¿me alcanzás la palita?", le pide la modelo, y la jugadora se acerca al mueble donde se guardan los elementos de limpieza.

Al abrir la puerta, Claudio salió asustándola y generando la risa de todos los que estaban presentes en ese momento. Uno de los que estalló a carcajadas fue Tato Algorta, el uruguayo que se ubica como uno de los más aclamados por el público del certamen.

El divertido episodio se viralizó rápidamente en redes sociales y dejó en claro que Juliana comienza a adaptarse a una nueva casa.

FUENTE: minutouno.com