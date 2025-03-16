Mirtha le paró el carro a Arnaldo André en la mesa de los galanes

Este sábado La Noche de Mirtha Legrand consiguió reunir a una verdadera “mesa de galanes” con la presencia de Osvaldo Laport, Pablo Alarcón, Antonio Grimau, Gabriel Corrado y Arnaldo André a quien la conductora tuvo que pararle el carro en vivo.

Todo comenzó cuando Laport contaba cómo será su papel de Tritón en el musical de La Sirenita que llegará en junio, y Mirtha les preguntó a los presentes qué pensaron cuando los citaron a la “mesa de galanes”. “Un privilegio”, le contestó Osvaldo.

“Solo vos, Mirta, podés juntarnos”, observó Corrado, mientras la conductora se atajaba: “No fue idea mía, fue idea de mi producción y me encantó. Y además vestidos de smoking, con todo este despliegue”, señaló.

POR QUÉ MIRTHA LEGRAND LE PARÓ EL CARRO EN VIVO A ARNALDO ANDRÉ

“El que no quería venir era Arnaldo, pero bueno, no sé qué...”, reveló Laport, pero su excompañero de Soy Gitano lo contradijo. “No, debo decir una cosa y Miriam debe estar por ahí. Yo fui coproductor de esto con Miriam”, dijo el actor.

“Ustedes están acá gracias a mí”, afirmó André, mientras sus compañeros le agradecían por la convocatoria. “Fue un honor para mí poder elegirlos”, agregó Arnaldo mientras Mirtha comenzaba a ponerse incómoda.

“¿Es verdad? Esto me está tomando el pelo? ¡No me tomen el pelo! ¡No me tomen el pelo!”, protestó La Chiqui, pero el actor le relató cómo, en efecto, logró reunir a sus colegas en base al pedido de la productora Miriam Varela.

Ciudad Magazine