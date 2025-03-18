Ángela Leiva rompió el silencio: confirmó su separación del Chelo Weigandt

La historia de amor entre Ángela Leiva y Marcelo "Chelo" Weigandt llegó a su fin antes de lo esperado. La cantante y el futbolista del Inter Miami, quienes habían oficializado su romance a finales del año pasado, sorprendieron al confirmar su separación tras poco menos de tres meses juntos.

Durante ese tiempo, compartieron momentos especiales en redes sociales, pasaron las fiestas juntos y hasta insinuaron la posibilidad de casarse. Sin embargo, en los últimos días, la noticia de su distanciamiento empezó a tomar fuerza y finalmente fue confirmada por la propia artista.

El periodista Ángel de Brito fue quien dio a conocer la ruptura en su programa de streaming, señalando que la distancia había sido un factor determinante. “Están separados. ¿Motivos? La distancia por la profesión de ambos“, explicó.

Sin embargo, la confirmación más contundente llegó a través de un mensaje que la propia Leiva le envió, en el que admitió estar atravesando un momento difícil: “Estoy separada y la estoy pasando muy mal. No quiero responderle a nadie por ahora, no puedo hablar del tema aún porque estoy muy triste”, expresó la cantante.

FUENTE: minutouno.com