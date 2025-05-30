Ángel de Brito reveló una inesperada separación de una ex LAM: "Se pinchó la relación"

Este jueves, en LAM, el conductor Ángel de Brito confirmó la separación de una exangelita. "Se pinchó", aseguró."La separada es de su novio Fernanda Iglesias. Acá contamos el romance. Cuando Fer trabajaba con nosotros, nos contó que estaba saliendo con este pibe, que estaba re contenta", reveló el periodista.

"Él la esperaba con la comida", agregó Yanina Latorre, mientras que De Brito sumó más detalles: "Él tiene 48 años, dos hijos, productor de seguros, se llama Javier. Y nunca llegaron a conocer a las familias".

Luego, el conductor explicó los motivos detrás de la ruptura: "Se fueron desenganchando, se pinchó. No hay terceros en discordia, sin amantes, nada. Tranqui. No hay enojos".

A continuación, la panelista Marcela Feudale aportó su mirada sobre la situación: "Fer siempre quedó enganchada con su ex. Siempre lo nombraba".

