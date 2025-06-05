Conmoción por la muerte de María Lorena Argüello, candidata a Miss Universo Ecuador 2024

La comunidad del modelaje en Ecuador y Latinoamérica atraviesa momentos de profundo dolor tras conocerse la inesperada muerte de María Lorena Argüello Salazar, joven médica y modelo de 28 años que se destacaba como una de las semifinalistas del certamen Miss Universe Ecuador 2024. Su fallecimiento, ocurrido el domingo 1 de junio, generó una ola de conmoción entre sus seguidores, colegas y el público en general.

La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de Miss Universe Ecuador con un mensaje cargado de tristeza: “Tu luz y tu legado seguirán vivos”. A su vez, el Concurso Nacional de Belleza expresó: “El Concurso Nacional de Belleza expresa su profundo pesar por la partida de Lorena Argüello, Srta. Quito DM y semifinalista CNB 2024. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros”. Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles sobre la causa de su muerte.

María Lorena Argüello nació el 12 de marzo de 1997 en Quito y se graduó de médica en la Universidad de las Américas. Sin embargo, su vocación por la salud convivía con una pasión creciente por el modelaje. En febrero de este año, relató a través de su cuenta de Instagram el proceso que la llevó a presentarse como candidata al certamen nacional: “Hace un año me arriesgué a algo totalmente diferente. De la medicina a los castings. Pasé cada etapa hasta recibir ese mail que lo confirmó: era candidata a Miss Universe Ecuador 2024”, escribió con emoción.

Su perfil era un ejemplo de equilibrio entre la ciencia y el arte: compartía imágenes en bata blanca y con diploma en mano, junto a sesiones fotográficas deslumbrantes que retrataban su faceta de modelo. “Prefiero haber perseguido las estrellas y no alcanzarlas, a ni siquiera haberlas perseguido”, fue una de las frases con las que definía su filosofía de vida.

Su última publicación data del 30 de marzo, donde mostró parte de su rutina de entrenamiento. Esa dedicación y carisma hicieron que el público la adoptara como una figura inspiradora. Su muerte deja un vacío en el certamen y en la sociedad ecuatoriana, que hoy despide a una joven que supo combinar con pasión la vocación médica y el brillo de las pasarelas.

FUENTE: minutouno.com