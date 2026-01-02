Arrancó el año peleando: el mensaje de la China Suárez contra los haters que luego borró



La China Suárez no esperó ni un día generar la primera controversia del año. A través de sus historias de Instagram, la actriz lanzó un contundente mensaje dedicado a sus "haters", aunque la publicación fue eliminada poco tiempo después de ser subida.

Lo que más llamó la atención de sus seguidores no fue solo el texto, sino la elección musical: el posteo estaba acompañado por “Bad Bitch”, el tema de Wanda Nara. Por cómo estaba vestida en la foto que eligió para acompañar un meme que la defenestraba, la actriz realizó esta publicación mientras celebraba la llegada del Año Nuevo en Turquía junto a su pareja, Mauro Icardi.

El descargo incluyó un tono desafiante frente a los ataques mediáticos: "Cuando pagan para hundirte, pero todo te chupa un huevo. ¡Feliz añoooo para todos y todas! Sean felices y reciban lo mejor", escribió Suárez junto a un corazón, en una imagen donde se la veía lista para los festejos.

Todo esto viene a raíz de un meme que contrastaba una foto suya al natural con otra producida profesionalmente. Al compartir esto, la actriz reafirmó su autoestima ante los comentarios sobre su apariencia: “Me veo hermosa en todas mis versiones. Ni lo intenten”.

Sin embargo, el posteo solo duro minutos publicado, ya que la actriz parece haberse arrepentido del posteo, por lo que decidió eliminarlo al rato.



Pese a la rápida eliminación del contenido, las capturas de pantalla se viralizaron de inmediato, marcando el pulso de las redes sociales en este comienzo de año. Más allá de que la China intente mostrarse por encima de las críticas, muchos internautas señalaron que lo único que demuestra con estas actitudes es que, en realidad, las palabras de los demás dominan su ánimo.

minutouno.com