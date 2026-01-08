Explosión mediática en MasterChef: Yanina Latorre apuntó sin filtros contra La Joaqui

Yanina Latorre volvió a colocarse en el centro de la escena mediática tras revelar detalles hasta ahora desconocidos del detrás de escena de MasterChef Celebrity. En esta oportunidad, la conductora y panelista apuntó directamente contra La Joaqui, a quien acusó de protagonizar situaciones incómodas dentro del reality y de mantener una actitud contradictoria frente a ciertos privilegios que, según su relato, habrían generado tensiones en el grupo.

La confesión se dio durante su participación en SQP por América TV, incluso mientras se encontraba de vacaciones. Lejos de esquivar la polémica, Yanina decidió contar su experiencia personal dentro del programa, al que se sumó de manera circunstancial en reemplazo de Maxi López. Según explicó, ese paso por el ciclo le permitió conocer de primera mano situaciones internas que ahora eligió hacer públicas.

Todo comenzó cuando Tartu le preguntó sin rodeos si había tenido buena relación con La Joaqui. La respuesta fue inmediata y contundente. “Yo tenía buena onda antes de llegar. La Joaqui es una chica negadora de realidades que son boludas. Tener un camarín no tiene nada raro”, lanzó Latorre, marcando desde el inicio un tono crítico. Acto seguido, profundizó su postura y añadió: “Es insegura. No quiere que se sepa porque ella —y Wanda— es la única que tiene”.

Lejos de suavizar sus declaraciones, Yanina insistió en que la cantante quedó expuesta al negar una situación que, según ella, era real. “No sé por qué lo niega, no es un pecado tener un camarín”, remarcó, dejando en claro que el conflicto no pasaba por el privilegio en sí, sino por la actitud de ocultarlo frente al resto del equipo.



La conductora también reveló que mantuvo una charla reciente con una productora del programa, quien le habría confirmado el malestar puertas adentro. “Estoy tratando de conseguir un camarín. Hablé con una productora que me dijo: ‘Los caprichos de La Joaqui me tienen los huevos secos’”, contó, sumando una nueva capa de tensión al relato.

Según Latorre, la artista “tiene aires de diva y no se hace cargo”, y sostuvo que su comportamiento incluía pedidos constantes de edición para cuidar su imagen. “Siempre está pidiendo que editen algo”, afirmó, al tiempo que agregó: “Pide muchas cosas y queda como una boluda. Ella no quiere quedar como que no es parte del grupo”.

Para cerrar su descargo, Yanina lanzó una frase que terminó de encender la polémica y que rápidamente se replicó en redes sociales y portales de espectáculos: “Cuando yo fui, ella estaba reventadita. Le gusta el quilombo, pero no cuando la roza”.

