Inédito: una participante de Gran Hermano anunció en vivo que decidió dejar a su novio



La casa de Gran Hermano Generación Dorada fue testigo este jueves 5 de marzo de un quiebre emocional que cambia el tablero del juego, ya que una de las participantes decidió usar la cabina de streaming para avisarle a su novio que lo dejaba, aparentemente por su acercamiento a uno de sus "hermanitos".

Luana Fernández, quien ingresó al reality en pareja pero con una creciente e innegable conexión con Franco Zunino, decidió poner fin a su noviazgo frente a las cámaras del streaming para priorizar su salud mental y su estrategia dentro de la competencia.

Tras días de especulaciones y la insistencia de sus compañeros —especialmente de Carmiña, quien aseguró que "se gustan mucho" y espera un beso inminente—, Luana colapsó.



De esta manera, y alentada por Lola, la participante utilizó el espacio del streaming para enviar un mensaje directo a su ahora exnovio. "Te dejo el camino libre para que hagas lo que tengas que hacer y nos reencontremos cuando yo salga de acá", sentenció con firmeza, poniendo así punto final a su relación.

La joven de Pilar no ocultó su angustia por la presión de "sentirse una mierda" si llegaba a traicionar su compromiso dentro de la casa. "Quiero estar tranquila mentalmente. No quiero cargar con el peso de si en algún momento pasa algo, decir 'lo estoy cagando porque siento cosas por otra persona'", confesó, admitiendo implícitamente que sus sentimientos por Zunino son reales.

Con esta decisión, Fernández despeja el terreno para un posible romance con Franco y reafirma su compromiso con el reality: "Vine a jugar y voy a llevar el juego en mi mente y mi corazón 24/7".



Ahora, la gran incógnita es cómo reaccionará Zunino al saber que Luana ya no tiene ataduras fuera del certamen. ¿Nace el primer romance de la "Generación Dorada"?.

