Millonario contrato: revelan cuánto le ofrecieron a Pampita para conducir un programa



El mundo del espectáculo y la política se sacudió este jueves por las explosivas declaraciones de Yanina Latorre, quien reveló que Carolina "Pampita" Ardohain estaría a un paso de desembarcar en la TV Pública con un contrato que, de confirmarse, desataría un verdadero escándalo institucional debido a la millonaria cifra en juego y el contexto de ajuste que atraviesa el país.

La información brindada por Latorre en su programa de América TV detalla una operación que contradice directamente el relato de austeridad que pregona el Gobierno Nacional.

"Le ofrecieron un ciclo de entrevistas. Todavía no tiene firmado el contrato, pero están ultimando los detalles", aseguró Yanina, para luego lanzar el dato que encendió la polémica: la cifra.

Según la periodista, el canal estatal le pagaría a la modelo 25 millones de pesos por solo cuatro jornadas de grabación, en las cuales se producirían tres programas por día.

"Se lo van a pagar con nuestros impuestos. Es una cifra que no gana ni Wanda Nara conduciendo MasterChef", disparó Latorre, subrayando la desproporción del monto para un medio que actualmente no logra competitividad en el rating.



Para Yanina Latorre, la contratación es "un escándalo" por donde se lo mire. La crítica no solo apunta al cachet de la conductora, sino a la situación crítica que atraviesan otros sectores del Estado y el bajo encendido que registra la señal oficial. "Para mí es una falta de respeto que, como está el país, le paguen eso en un canal que no mide", sentenció.

Hasta el momento, ni Pampita ni las autoridades de la TV Pública han salido a desmentir o confirmar la información. Sin embargo, el revuelo en redes sociales ya es total, poniendo bajo la lupa la coherencia entre el discurso oficial de recorte de gastos y este presunto desembolso millonario para una de las figuras más cotizadas de la televisión comercial.

