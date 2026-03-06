Graciela Alfano se burló de Susana Giménez y causó repudio en redes



El histórico conflicto entre Graciela Alfano y Susana Giménez ha sumado un nuevo y explosivo capítulo que sacude las redes sociales. Lo que comenzó hace meses como una disputa por la autoría de una prenda icónica de los años 90, ha derivado ahora en un ataque directo de la ex vedette hacia la imagen actual de la conductora de Telefe, dejando en claro que la tregua entre ambas está lejos de concretarse.

La chispa que reinició el fuego fue una reciente producción fotográfica de la "diva de los teléfonos", donde se la ve posando en traje de baño negro a sus 82 años. Alfano no dejó pasar la oportunidad para lanzar un dardo cargado de ironía, exponiendo nuevamente la fragilidad del vínculo entre las dos figuras más importantes del espectáculo argentino.

Para entender este nuevo embate, es necesario retroceder a mediados del año pasado. La polémica resurgió cuando se puso en duda el origen del tapado de piel que lució María Julia Alsogaray en una famosa e histórica tapa de revista. Mientras que durante décadas se creyó que la prenda pertenecía a Susana Giménez, Graciela Alfano salió a reclamar la propiedad de la misma, tildando la versión oficial de falsa.

La reacción de Susana en aquel momento fue visceral. A través de un mensaje enviado a Ángel de Brito y difundido en LAM (América TV), la conductora no escatimó en insultos para desmentir a la actriz: “Este es mi tapado. ¡Qué mentirosa, patológica, loca de mier..! Yo no necesito que me presten un tapado”.

Tras aquel episodio de furia de la diva, Alfano parece haber esperado el momento justo para contraatacar. Al filtrarse las imágenes de Susana en bikini, la actriz utilizó sus historias de Instagram para lanzar una crítica estética demoledora. Junto a una fotografía de Giménez, Graciela escribió con tono burlón: “Su, este modelito con volados te hubiera quedado mejor. Si yo fuera vos, también me odiaría”.



El mensaje, coronado con emojis de carcajadas, no fue el único gesto de provocación. Acto seguido, Alfano compartió una postal propia disfrutando de la playa en bikini, musicalizada con el tema Para las envidiosas de Angy v. Para cerrar su descargo, añadió una frase que suele utilizar como estandarte: "¡La que puede, puede!".



Esta serie de publicaciones no tardó en volverse viral, dividiendo las opiniones de los internautas entre quienes celebran la audacia de Alfano y quienes consideran el ataque como una falta de respeto hacia la trayectoria y la edad de la conductora.



Hasta el momento, el entorno de Susana Giménez no ha emitido una respuesta oficial, aunque los antecedentes sugieren que la diva no suele dejar pasar este tipo de afrentas personales. La pregunta que queda flotando en el ambiente mediático es si este "embate" marcará el inicio de una contienda judicial o si quedará simplemente como otro round en esta eterna pelea de egos.

