Thiago Medina contó el mal momento que pasó con un conductor al ir a visitar a sus hijas

Thiago Medina compartió en sus redes sociales un angustiante episodio que vivió recientemente mientras se dirigía a ver a sus hijas. El ex participante de Gran Hermano contó que todo comenzó cuando le pidió a un chofer de Uber hacer una breve parada para comprarles unas flores.

“Me pedí el Uber para venir acá y digo, bueno, voy a pasar por la florería a comprarle una florcita a cada una”, relató. Según explicó, el conductor accedió en un primer momento,ñ pero la situación cambió drásticamente al acercarse al lugar.

“Y agarro y le digo al chabón del Uber, si no nos podemos desviar un toque para comprar una flor para mis nenas. Y el chabón me empieza a decir, sí, que sí”, recordó Thiago.



Sin embargo, al indicarle dónde detenerse, el conductor reaccionó de forma inesperada: “De repente frena así, pone el freno de mano y baliza, y me dice: ‘¿dónde me querés llevar vos? Mirá que estoy enfierrado’”.

Thiago intentó calmar la situación explicando sus intenciones: “Le digo, esperá, no tengas miedo, vamos a comprar unas flores para mis nenas, te estoy diciendo”. Pero el chofer redobló la amenaza: “¿Miedo? ¿No que voy a tener miedo? ¿Querés que te dé un tiro?”, le respondió.

A pesar del momento de tensión, finalmente lograron avanzar unos metros: “Le digo, tranquilo, vamos acá a la esquina, ahí hay una YPF, al frente está la florería”.

El joven cerró su relato con frustración: “Yo solo quería ir a comprar las flores para mis nenas, loco. Tranqui, que no soy un ladrón, tengo cara pero no lo soy”.

Este episodio se da en un momento personal sensible para Thiago, quien, según trascendió, estaría intentando recomponer su vínculo con Daniela. Sin embargo, ella habría comenzado un acercamiento con Nick, participante de la actual edición de Gran Hermano, lo que suma un nuevo capítulo a la historia entre ambos.

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