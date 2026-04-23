Gladys "La Bomba Tucumana" se sumaría a Gran Hermano en reemplazo de La Maciel

La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa días movidos luego de la salida de Jessica “La Maciel”, quien optó por abandonar el reality en medio de una situación personal delicada. A partir de su partida, comenzaron a circular versiones sobre quién podría ocupar ese lugar dentro del juego.

Las versiones sobre un posible reemplazo

En redes sociales empezó a tomar fuerza una información que rápidamente se volvió tema de conversación entre los seguidores del programa. Desde la cuenta “Mundo Famosos” aseguraron: "Me acaban de confirmar que La Bomba Tucumana ingresa a Gran Hermano en el lugar que dejó vacante La Maciel".

De confirmarse, Gladys La Bomba Tucumana sumaría una nueva participación en realities, un terreno que ya conoce bien tras haber formado parte de Bailando por un Sueño, Cantando 2020, Canta Conmigo Ahora, Cantando 2024 y ¿Quién quiere ser millonario?.

Los motivos detrás de la salida de La Maciel

La decisión de “La Maciel” se dio en un contexto complejo dentro de la casa. Si bien había sido salvada en la gala de eliminación —dejando en placa a Martín Rodríguez y Nazareno Pompei—, poco después atravesó un episodio que requirió asistencia médica y contención psicológica.

En esos días, además, recibió una notificación por parte de personal de la DUOF San Martín de la Policía Federal en los estudios de Telefe, en Martínez, vinculada a una denuncia en su contra por explotación sexual. La situación la impactó profundamente y se la vio visiblemente afectada.

Tras evaluar su estado junto a la producción y el equipo médico, la participante tomó la decisión de abandonar el programa.

“Fue un verdadero placer tenerte en la casa. Ahora lo importante es que te sientas bien, solo eso importa. Te deseo todo lo mejor”, le expresó Gran Hermano al despedirla.

Luego de saludar a sus compañeros, dejó definitivamente la competencia. "Mi familia me necesita", dijo antes de retirarse.



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