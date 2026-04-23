Mirtha Legrand no va a grabar su nuevo programa y hay incertidumbre en El Trece



La salud de Mirtha Legrand vuelve a generar preocupación en el mundo del espectáculo, obligándola a poner un freno a su agenda laboral. Debido a una recaída en su cuadro gripal, la conductora debió suspender las grabaciones de su programa, La Noche de Mirtha, previstas para este viernes.

La noticia fue confirmada en LAM, donde se brindaron detalles sobre el estado de la "Chiqui" y las precauciones que está tomando su entorno médico.

Aunque Mirtha tenía intenciones de cumplir con sus compromisos, los profesionales que la asisten fueron tajantes al negarle el permiso para asistir al estudio. Según explicó la periodista Laura Ubfal, el principal temor radica en las condiciones del set/

Es que la conductora persiste con un cuadro de tos persistente que no termina de ceder y los médicos advirtieron sobre el peligro que representan los aires acondicionados del estudio, los cuales podrían agravar su afección respiratoria.

Mirtha Legrand no estará este sábado en su programa por su problema de salud.

Mirtha Legrand no estará este sábado en su programa por su problema de salud.

Incertidumbre en la pantalla de El Trece con Mirtha Legrand

La ausencia de la diva abre un interrogante sobre la emisión del sábado. Durante la misma emisión de LAM, el conductor Ángel de Brito recibió un anuncio de último momento por parte de las autoridades del canal, con la confirmación de que la "Chiqui" no estará este fin de semana.

“Me acaban de escribir de El Trece para confirmarme que no va a grabar este viernes, y tal vez el próximo tampoco”, sentenció el conductor.

Ante este escenario, se baraja la posibilidad de que su nieta, Juana Viale, se haga cargo de la conducción del ciclo, aunque todavía no hay una confirmación oficial sobre si se grabará un programa especial o si se optará por otra estrategia para cubrir el bache en la grilla del fin de semana.

Por lo pronto, la prioridad absoluta es que Mirtha logre una recuperación plena antes de retomar su histórico lugar en la cabecera de la mesa.

minutouno.com