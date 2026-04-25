Pity Álvarez sobre su paso por la cárcel: "Me las mandé y tuve que pagar”

Cristian “Pity” Álvarez volvió a mostrarse públicamente y, además de presentar su nuevo tema Lejos de ser, habló como pocas veces sobre el tiempo que pasó en la cárcel tras ser acusado por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

En una entrevista con Urbana Play, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados recordó esa etapa de su vida y sorprendió con una reflexión sincera sobre lo que significó atravesar ese proceso judicial, cuya causa había quedado suspendida por su estado de salud mental. “Me bajó un poquito los humitos”, reconoció al referirse al impacto que tuvo esa experiencia en su vida personal.

Lejos de esquivar el tema, el músico profundizó sobre ese período y aseguró: “Estuvo bueno. Me hacía falta, me parece. Capaz que estaba muy, no sé, no me daba cuenta, pero hacía muchas boludeces. Y bueno, acción, reacción, ¿no? Me las mandé y las tuve que pagar”, expresó con total franqueza.

Mientras atraviesa este presente artístico, Pity también regresó a los escenarios luego de siete años con un show en Córdoba y ya prepara su próxima presentación en Rosario. Sin embargo, su situación judicial volvió a complicarse, ya que la Justicia solicitó la reanudación del proceso penal luego de nuevos informes médicos que indicarían una mejoría en su salud mental.

Durante la charla también habló sobre cómo cambió su manera de pensar la música y explicó por qué decidió dejar atrás el formato de álbumes completos. “No vamos a grabar discos, ahora se maneja distinto. La gente no tiene tiempo”, afirmó, convencido de que el consumo musical actual ya no acompaña ese tipo de lanzamientos.

Sobre el vínculo con su público, admitió que todavía le sorprende el cariño que recibe después de tantos años. “Siento que la gente me quiere mucho, me llama la atención”, dijo. Aunque, fiel a su estilo provocador, cerró con ironía: “Que me digan ‘te arruiné la vida’ lo puedo llegar a creer”.

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