Nick Sicaro, ex Gran Hermano, habló de Daniela Celis y no descartó un romance

El mundo de Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez por una historia que se desarrolla fuera de la casa. Nicolás Sicaro decidió aclarar qué pasa realmente con Daniela Celis, luego de que comenzaran a circular versiones de un posible vínculo sentimental entre ambos.

Los rumores tomaron fuerza poco después de que se conociera que Thiago Medina, expareja de Celis y padre de sus hijas Aimé y Laia, se mudó de la casa que compartían.

En diálogo con el ciclo Sálvese Quien Pueda, Sicaro contó que se sorprendió con la repercusión que generó su cercanía con Daniela, tras compartir un programa de streaming.

“Mirá, la verdad es que me vengo enterando recién hace un ratito, me vienen escribiendo de varios lugares y vi que en Twitter levantaron bastante el clip de ayer”, explicó.



Sobre el vínculo entre ellos, fue directo y bajó un cambio a las especulaciones: “La conocí la otra vez que fui al stream. Me parece una chica muy copada. Siento que pegamos muy buena onda, justo nos sentaron al lado y pegamos la mejor”.

Además, reveló que el contacto continuó más allá de ese primer encuentro: “Después nos quedamos hablando un rato, nos empezamos a seguir en Instagram. Yo no quise apurar nada tampoco, nos estamos conociendo”.

Lejos de cerrar la puerta a una posible historia de amor, el exparticipante reconoció que existe cierta química entre ambos: “Ayer nos vimos por segunda vez y la verdad que siento que hay una tensión y una muy buena conexión. Pero bueno, por ahora tranqui”.

Finalmente, dejó abierta la incógnita sobre lo que pueda pasar en el futuro: “No sé si puede llegar a haber una cita. Yo estoy soltero, ella dijo que está soltera también, así que si los dos estamos solteros todo puede pasar”.

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