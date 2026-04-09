Corrientes: secuestraron una plantación de marihuana tras un allanamiento en Empedrado

La Policía de Corrientes secuestró plantas de marihuana durante un allanamiento en torno a una causa judicial activa en Empedrado. El operativo fue concretado el martes por la Comisaría de Distrito local.

La intervención se llevó adelante luego de una investigación, que permitió tramitar una orden judicial en un domicilio ubicado entre las calles Alsina y Sosa Lavalle. En el lugar, los policías encontraron plantas de distintos tamaños, por lo que intervino la División de Drogas Peligrosas.

Luego del test orientativo se confirmó que se trataba de cannabis sativa. Los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría.