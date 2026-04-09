El abogado de Andrea del Boca no descarta su regreso a Gran Hermano



La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano: Generación Dorada generó preocupación y todo tipo de especulaciones. En ese contexto, su abogado, Juan Pablo Fioribello, decidió hablar públicamente y llevar tranquilidad sobre el estado de la actriz.

En diálogo con el programa Intrusos, el letrado detalló cómo se encuentra actualmente: “Andrea está bien por suerte. Muy dolorida, está muy compungida por todo lo que pasó. Tuvo puntos de sutura en la boca, en la cara. Se lastimó los dientes por esa caída muy fuerte”, comenzó explicando.

Además, brindó más precisiones sobre el tratamiento que está atravesando: “Está tomando analgésicos, con control médico y estudios de por medio. Bastante movido todo ese tema. Estaba muy compungida atravesando todo esto, para cualquier persona caerse genera preocupación. Tenía mucho dolor en la boca”.



Fioribello también fue contundente al referirse a las versiones que ponían en duda lo ocurrido y descartó cualquier tipo de especulación: “No fue ninguna excusa para salir de la casa, hay que ser muy serio y respetuoso. No hay que caer en la estupidez de decir cosas que no son, es una persona que se cayó, se lastimó y terminó en la guardia con la boca muy dolorida”, sostuvo con firmeza.

Por último, dejó abierta la posibilidad de un eventual regreso, aunque aclaró que por el momento no es viable: “Hoy por hoy no va a poder ingresar porque está muy dolorida, pero calculo que apenas pueda hacerlo hablaremos con la gente de Telefe a ver si hay algún formato dentro de la casa que le interesa”.

Por lo pronto, desde el entorno de la actriz remarcan que la prioridad absoluta es su recuperación y evitar cualquier complicación, teniendo en cuenta la magnitud del golpe. Mientras tanto, la producción de Gran Hermano sigue de cerca su evolución, sin descartar alternativas que le permitan volver de alguna manera cuando su estado de salud lo permita.

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