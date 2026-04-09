Tras el "hate" masivo, Emilia Mernes se mostró junto a una artista internacional

Luego de quedar en el centro de la escena por un supuesto enfrentamiento con Tini Stoessel y María Becerra, Emilia Mernes volvió a ser tendencia, esta vez por una inesperada aparición junto a Zara Larsson.

Todo se desató a partir de un video que compartió la artista sueca en sus redes sociales, donde ambas se muestran cantando “Girl’s Girl”, un tema que promueve la sororidad y el apoyo entre mujeres. Las imágenes, grabadas en Miami, las muestran relajadas, sonrientes y en plena complicidad.

Sin embargo, lejos de calmar las aguas, el clip generó aún más debate entre los usuarios. Mientras algunos interpretaron el encuentro como el anticipo de una posible colaboración musical, otros lo leyeron como una estrategia para correr el foco del conflicto mediático que involucra a las figuras argentinas.



En ese contexto, la cantante oriunda de Nogoyá decidió expresarse públicamente y ponerle un freno a las versiones. A través de sus redes, compartió un contundente descargo en el que dejó en claro su malestar frente a la situación.

"Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar", dijo.

"Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento", sentenció.

Lejos de negar por completo los roces, también reconoció que existieron diferencias, aunque aseguró que fueron tratadas en privado: "Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio. Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario".

Finalmente, visiblemente afectada, pidió que cesen los ataques: "Por favor le quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes. Por favor, basta".

En medio del revuelo, Duki también salió a respaldarla públicamente con un mensaje cargado de afecto, donde destacó su vínculo y dejó en claro su postura frente a las críticas.



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