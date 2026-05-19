Wanda Nara ganó el Martín Fierro y emocionó a todos con su discurso



Durante la gran ceremonia de premiación en la televisión argentina, Wanda Nara sorprendió al llevarse el galardón a Mejor Labor en Conducción Femenina. Con gran emoción y ante la atenta mirada de su madre, la conductora de MasterChef Celebrity subió al escenario para brindar un discurso verdaderamente inspirador.

El profundo discurso de Wanda Nara sobre su carrera y su salud

La flamante ganadora se impuso en una terna sumamente competitiva ante grandes figuras como Moria Casán, Pamela David, Vero Lozano, Karina Mazzocco y Mariana Fabbiani. Al tomar el micrófono, confesó haberse quedado helada por la sorpresa y agradeció enormemente a las autoridades de su canal por darle la inmensa oportunidad de estar a cargo de un programa de Prime Time todas las noches.

"Arranqué con unas zapatillas en mal estado, pero siempre soñé y siempre creí en mí", expresó visiblemente conmovida, destacando que el amor propio fue su gran motor incluso cuando nadie creía en ella. Además, aprovechó su lugar privilegiado para dar un poderoso mensaje social: "Tenemos una mirada a veces un poco dura para las mamás que trabajan y yo el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices".

Para cerrar su inolvidable paso por el escenario, le dedicó unas sentidas palabras a Santiago del Moro por su generosidad y lanzó una fortísima reflexión sobre su actualidad médica en Argentina: "Soy una mujer que tiene leucemia y también elegí médicos de este país, tenemos los mejores profesionales y tenemos los mejores artistas".

minutouno.com