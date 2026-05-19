Moria Casán deslumbró con su look en los Premios Martín Fierro 2026 y presentó a su nieto



La televisión argentina volvió a vestirse de gala para celebrar su noche más importante con la entrega de los premios "Martín Fierro 2026". Como ya es una costumbre, las habitaciones del Hotel Hilton se convirtieron desde las primeras horas de la tarde en talleres de alta costura donde estilistas y maquilladores ajustaron cada detalle.

En una alfombra roja repleta de glamour y tendencias de alto impacto, la entrada que acaparó todas las miradas, los flashes y los comentarios de la velada fue, sin lugar a dudas, la de Moria Casán junto a su nieto Dante Della Paolera, el hijo de Sofía Gala, marcando una postal familiar inédita para el espectáculo local.

La emblemática conductora, que llegó a la gran cita gracias a su nominación en la categoría de Mejor conducción femenina por el ciclo "Las mañanas con Moria", decidió apostar sobre seguro y confió sus vestuarios a la firma Atelier Pucheta Paz.

Los diseñadores Gustavo Pucheta y Fabián Paz idearon una estrategia de moda doble, confeccionando dos cambios rotundos que combinaron el dramatismo escénico con la sastrería moderna.

Para su primera aparición, la diva irrumpió en la pasarela con una propuesta completamente blanca que dialogó de forma directa con las principales tendencias internacionales de siluetas arquitectónicas. Se trató de un imponente diseño de silueta evasé confeccionado en tela memory blanca, un material que permitió sostener la monumental estructura de la prenda.



Desde la célebre casa de modas explicaron que la pieza estuvo compuesta por dos gigantescas faldas doble campana superpuestas e íntegramente tableadas que presentaban un armazón interno para generar un efecto casi coreográfico con cada paso.

A este imponente volumen se le sumó una extensa cola de arrastre que reforzó el espíritu de show de la diva, junto con una camisa evasé que caía por debajo de la cadera. El torso y las mangas campana sumaron pliegues y texturas, mientras que una hilera de botones forrados y un cinturón terminaron de marcar su silueta.

Para la continuidad de la ceremonia de premiación, "La One" dejó de lado el vestido de gran volumen pero mantuvo la identidad monocromática y teatral que la une a la marca de diseño, volcándose en esta oportunidad hacia un universo más ligado a la sastrería sofisticada.



Este segundo conjunto estuvo compuesto por una camisa sumamente amplia de corte evasé, elaborada nuevamente en memory blanco tableado. Para la parte inferior, los diseñadores optaron por un pantalón recto de leve bombé confeccionado en crepe francés off white con doble pinza. Esta elección no solo reafirmó el poder escénico de la conductora, sino que aportó un aire de elegancia atemporal y moderna a la transmisión.

Más allá del despliegue estilístico de Moria, el gran protagonista emotivo de la noche fue su nieto Dante, quien hizo su debut absoluto en una alfombra roja de semejante magnitud. La diva reveló durante la transmisión que el propio niño le había pedido explícitamente formar parte de la gala: “Ya quería venir”.

Para esta primera experiencia, Atelier Pucheta Paz ideó un traje clásico de dos piezas en crepe francés negro, adaptando la impronta de la firma a una versión infantil contemporánea.



El propio Gustavo Pucheta detalló las claves del outfit del pequeño: "El conjunto de Dante es una sastrería de dos piezas, que cuenta con un saco cruzado en negro, de 6 botones, hecho en lana sastrera, con una solapa lustrosa de corte recto, que diseñamos pensando en que tenga una convivencia entre sastrería oversize y recta, sobre todo tomando en cuenta la edad que tiene. Es un niño".

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