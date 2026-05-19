Jana Maradona declara en el juicio por la muerte de Diego y complica a Leopoldo Luque

Jana Maradona declarará este martes en una nueva audiencia del juicio oral por la muerte de Diego Maradona, que se desarrolla en el Tribunal de San Isidro. Su testimonio podría aportar detalles clave sobre el vínculo de la familia con el equipo médico que atendía al exfutbolista.

La audiencia también incluirá la continuidad de las declaraciones del neurocirujano Leopoldo Luque y del psicólogo Carlos Díaz. Ambos forman parte de los siete imputados acusados de homicidio simple con dolo eventual.

La última jornada estuvo marcada por momentos de fuerte tensión dentro de la sala. El episodio ocurrió cuando Luque mostró imágenes del cuerpo de Maradona durante su exposición, situación que provocó la reacción de Gianinna Maradona, quien se quebró frente al tribunal.

Gianinna había cuestionado el tratamiento médico que recibió su padre durante la internación domiciliaria en Tigre. Además, apuntó contra decisiones tomadas por los profesionales de salud en los días previos a la muerte del exjugador.

Tras el escándalo, el tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio y postergar las declaraciones pendientes de Luque y Díaz. Los acusados enfrentan penas de entre ocho y 25 años de prisión.

El rol de Jana en la causa

Ahora será el turno de Jana Maradona, quien podría brindar información sobre el entorno familiar y el seguimiento médico de Diego durante sus últimos días. La hija del exfutbolista fue una de las personas que firmó la externación antes del traslado a la vivienda de Tigre.

En el juicio que fue anulado, Jana apuntó contra el equipo médico, habló del deterioro de su padre y aseguró que la familia confiaba en las decisiones de los profesionales que lo trataban.

Con información de TN.