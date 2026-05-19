Corrientes contra el Dengue: capacitación y entrega de ovitrampas para controlar el vector

En una acción conjunta entre la Municipalidad de Goya y el Gobierno provincial, este martes se realizó una jornada de capacitación y entrega de kits sobre el uso de ovitrampas para el monitoreo del mosquito transmisor del Dengue.

La iniciativa, que tendrá lugar en la Casa del Bicentenario, está destinada a delegados barriales, encargados de comedores y personal sanitario, con el fin de fortalecer el monitoreo temprano del mosquito Aedes aegypti y optimizar los bloqueos sanitarios en la ciudad.

Monitoreo científico y territorial

La Casa del Bicentenario es el punto de encuentro elegido para este trayecto formativo que busca dotar de herramientas técnicas a los principales actores sociales de Goya.

El eje del taller es el correcto uso y lectura de las ovitrampas, unos dispositivos sencillos pero altamente eficientes que permiten detectar de manera anticipada la presencia de huevos del mosquito vector del dengue.

El secretario de Desarrollo Humano de Goya, Julio Canteros, detalló que la convocatoria abarca un amplio espectro de trabajadores comunitarios: delegados vecinales, responsables de comedores y merenderos, y los equipos de salud que desempeñan tareas en las salas asistenciales y en los Centros de Integración Comunitaria (CIC).

El rol clave de los referentes barriales

La apuesta oficial se centra en descentralizar el control de la enfermedad y empoderar a los vecinos. Al formar a los referentes territoriales, el Municipio busca asegurar un control continuo y en tiempo real en cada rincón de la ciudad.

Los participantes no solo recibirán el conocimiento teórico, sino también los kits de trabajo necesarios para instalar y supervisar estos dispositivos en sus respectivas áreas de influencia.

El equipo técnico municipal se encargará del seguimiento para garantizar la efectividad de los datos recolectados.

Estrategia integral contra el vector

Esta capacitación se ensambla dentro de un plan integral que el Municipio de Goya sostiene de manera regular.

La utilización de las ovitrampas viene a complementar las tradicionales y masivas campañas de descacharrado que recorren las diferentes zonas urbanas y rurales, así como las tareas de bloqueo sanitario perimetral que se ejecutan de forma inmediata cada vez que se notifica un caso positivo en la localidad.