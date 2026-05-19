Guido Kaczka, Martín Fierro de Oro 2026: todos los ganadores

El gran ganador: Guido Kaczka y el Martín Fierro de Oro

El momento cumbre de la extensa ceremonia llegó cerca de la una de la madrugada, cuando se anunció el premio más esperado por todos. Guido Kaczka se coronó como el gran vencedor de la noche al levantar el codiciado Martín Fierro de Oro. El animador redondeó una gala verdaderamente perfecta, ya que previamente había subido al escenario para consagrarse en la categoría Mejor Labor en Conducción Masculina y para celebrar el triunfo de su ciclo Buenas Noches Familia (El Trece) en el rubro Entretenimientos.



Sorpresas en Ficción y la consolidación de MasterChef

En el competitivo terreno de la ficción nacional, la gran sorpresa la dio la tira Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve), que logró imponerse como la Mejor Ficción del año. La novela también le valió el premio a Mejor Actor a Luciano Cáceres. Por su parte, Gimena Accardi fue galardonada como Mejor Actriz por su aclamado rol en La voz ausente (El Trece), producción que también se impuso en la categoría Autor/Guionista.



En cuanto a los formatos de telerrealidad y entretenimiento puro, MasterChef Celebrity (Telefe) demostró su enorme vigencia. El éxito gastronómico se llevó la estatuilla a Mejor Reality, mientras que su conductora, Wanda Nara, triunfó en la terna de Labor en Conducción Femenina. El programa sumó además los premios a Mejor Jurado (Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui) y Revelación, que quedó en manos del joven influencer Ian Lucas.



Otros grandes ganadores de la velada

El periodismo y los magazines también tuvieron su gran espacio en la ceremonia. El premio a la Labor Periodística Femenina quedó en manos de la inigualable Mirtha Legrand por su labor en La Noche de Mirtha (El Trece), mientras que Rolando Graña hizo lo propio en la categoría masculina. Telefe Noticias festejó como Mejor Noticiero Nocturno y LAM (América) se consagró en el rubro de Interés General. Agustín "Soy Rada" Aristarán se llevó la estatuilla por Labor Humorística.



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