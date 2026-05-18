¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Carnaval de Corrientes Yiyo y los Chicos 10 Virginia Gallardo
Carnaval de Corrientes Yiyo y los Chicos 10 Virginia Gallardo
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Encontraron muerta a una mujer en Mocoretá: el fiscal alertó sobre teorías falsas del caso

La investigación por el fallecimiento de la entrerriana hallada sin vida en Mocoretá continúa abierta.

Por El Litoral

Lunes, 18 de mayo de 2026 a las 10:57

El Ministerio Público Fiscal de Corrientes informó este lunes que la investigación por la muerte de Fabiana Smitarello, la entrerriana de 50 años encontrada sin vida en un departamento de Mocoretá, continúa en curso y todavía no se conocen las causas del fallecimiento.

En ese marco, el fiscal de Mocoretá, Bruno Monzón, advirtió sobre la circulación de teorías infundadas y versiones no confirmadas respecto al caso, y pidió prudencia mientras avanzan los estudios periciales.

Según detalló el representante judicial, el Instituto Médico Forense (IMF) emitió un informe preliminar donde indicó que la causa inicial del deceso fue un colapso cardiopulmonar, aunque aclaró que la etiología aún permanece bajo estudio.

La investigación sigue abierta

El fiscal explicó que actualmente trabaja sobre distintas líneas investigativas, sustentadas en los elementos recolectados durante las pericias, entrevistas a allegados de la víctima y muestras extraídas del cuerpo para realizar estudios histopatológicos y análisis químicos forenses.

Además, uno de los aspectos que genera interrogantes es que no pudo localizarse el teléfono celular de la mujer en el domicilio donde fue encontrado el cuerpo. Sin embargo, desde la fiscalía remarcaron que esa situación no permite sostener ninguna hipótesis concreta sobre lo ocurrido.

Monzón insistió en que hasta el momento no fueron detectados signos de violencia, ni en el cuerpo ni en la propiedad donde se produjo el hallazgo, por lo que consideró apresurado vincular el caso con un homicidio o con teorías criminales difundidas públicamente.

Son cuanto menos temerarias las hipótesis formuladas”, advirtió el fiscal respecto a algunas versiones periodísticas que hablaron de un supuesto asesinato o de un “plan macabro”.

Qué se sabe del caso

Fabiana Smitarello era oriunda de Villa del Rosario y fue hallada sin vida el pasado lunes en un departamento de Mocoretá.

Aunque los resultados de la autopsia podrían revelar la presencia de alguna sustancia tóxica, desde la fiscalía aclararon que esa eventualidad no implica automáticamente la existencia de un delito.

Por ese motivo, el Ministerio Público pidió cautela para evitar afectar la investigación y profundizar el dolor de familiares y vecinos de la comunidad, conmocionados por el hecho.

La causa permanece abierta y se aguardan los resultados finales de los estudios forenses, considerados claves para determinar qué ocurrió con Fabiana Smitarello.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD