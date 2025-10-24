†
CARMEN MERCEDES ROJAS DE VELÁZQUEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 21/10/2025. El Ministro Secretario de la Gobernación Dr. Carlos José Vignolo participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre del Sr. Director General de Ceremonial de la Provincia Marcos Velázquez, acompaña a sus familiares en tan doloroso momento. c/673
†
CARMEN MERCEDES ROJAS DE VELÁZQUEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 21/10/2025. El personal de la Casa de Gobierno participa el fallecimiento de la Sra. Madre de su compañero Marcos Velázquez, acompañan a sus familiares en tan difícil momento, rogando por su eterno descanso y fortaleza a la familia. c/673
†
CARMEN MERCEDES ROJAS DE VELÁZQUEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 21/10/2025. Maly, María José y Milagros Fernández, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de su amigo Marquitos Velázquez, acompañan a sus familiares en tan difícil momento, rogando por su eterno descanso y fortaleza a la familia. c/673
†
CARMEN MERCEDES ROJAS DE VELÁZQUEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 21/10/2025. El señor Gobernador de la Provincia, Dr. Gustavo Adolfo Valdés y Sra. participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre del Sr. Director de Protocolo y Ceremonial de Gobernación, D. Marcos Velázquez; ruegan una oración en su memoria. c/684
†
CARMEN MERCEDES ROJAS DE VELÁZQUEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 21/10/2025. El Personal de la Dirección de Protocolo y Ceremonial de la Gobernación, Jorge Acosta, Griselda Ardolino, Rut Bulman, Pablo Cabrera, Leonardo Calveyra, Leonardo Segovia, Javier Soliz, Sol Vargas, Hugo Vallejos Niveiro y de Secretaria Privada, Antonella Muchutti acompañan al Director Marcos Velázquez por la lamentable pérdida de su querida madre; ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a todos sus familiares. c/684
†
CARMEN MERCEDES ROJAS DE VELÁZQUEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 21/10/2025. El Dr. Gustavo Adolfo Valdés y Sra. Esc. Cristina Garro, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. c/684
†
CARMEN MERCEDES ROJAS DE VELÁZQUEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 21/10/2025. Los Secretarios Privados del Señor Gobernador, Cont. Juan Manuel Villone, Da. Florencia Cazarre, Esc. Cinthia Chamorro, Da. Pamela Nonino y D. Valentín Romero, participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Sr. Director de Protocolo y Ceremonial de Gobernación, D. Marcos Velázquez. Elevan una oración en su memoria y acompañan a sus familiares en tan dolorosa pérdida. c/684
†
CARMEN MERCEDES ROJAS DE VELÁZQUEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 21/10/2025. El Gobierno de la Provincia de Corrientes participa con pesar el fallecimiento de la Sra. madre del Sr. Director de Protocolo y Ceremonial de Gobernación, D. Marcos Velázquez. Sus restos fueron cremados. c/684