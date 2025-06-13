¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

José María Muscari Playas de Corrientes suba de la banana
JUAN ALBERTO OLIVETTI

Por El Litoral

Viernes, 13 de junio de 2025 a las 00:00

JUAN ALBERTO OLIVETTI

Q.E.P.D.

04/08/1945---11/06/2025. Esposa, hijos, hermanos, sobrinos, cuñados, participan de la partida de Juan, orando por el eterno descanso de su alma rogando una oración en su memoria.

JUAN ALBERTO OLIVETTI

Q.E.P.D.

04/08/1945-11/06/2025. Javier Olivetti, Yesica, Valentina, Sabrina, Sofia, participan de la partida de Juan, orando por el eterno descanso de su alma rogando una oración en su memoria.

JUAN ALBERTO OLIVETTI

Q.E.P.D.

04/08/1945-11/06/2025. Mónica Olivetti, laco, Kimberly, Oriel, participan de la partida de Juan, orando por el eterno descanso de su alma rogando una oración en su memoria.

JUAN ALBERTO OLIVETTI

Q.E.P.D.

04/08/1945-11/06/2025. Nelda Potschka, Sandra, Mauro, Gabi, Diego Martínez, nietos, participan de la partida de querido Tío Juan, al cual recordaremos por siempre de sus alegrías, asados, anécdotas. Orando por el eterno descanso de su alma rogando una oración en su memoria.

JUAN ALBERTO OLIVETTI

Q.E.P.D.

04/08/1945-11/06/2025. Yuyo Martinez, esposa, hijas, nietos, participan de la partida de Juan, orando por el eterno descanso de su alma rogando una oración en su memoria.

