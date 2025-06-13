¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

José María Muscari Playas de Corrientes suba de la banana
José María Muscari Playas de Corrientes suba de la banana
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

RINA MONJES DE DUARTE

Por El Litoral

Viernes, 13 de junio de 2025 a las 00:00

RINA MONJES DE DUARTE

Q.E.P.D.

Falleció el 11/06/2025. La Defensoría de Pobres y Ausentes N° 1 participa con gran pesar el fallecimiento de la madre de su compañero Andrés Duarte. Que en paz descanse. c/982

RINA MARIA MONGES VIUDA DE DUARTE

Q.E.P.D.

Falleció el 11/06/2025. Tus compañeras de la Promoción 1964, te despiden con mucho dolor, abrazan a tu familia y te desean un descanso en paz. Te recordaremos siempre. c/987

RINA MONGES

Q.E.P.D.

Falleció el 11/06/2025. La Promoción 1965 de la Escuela Normal de Maestras Dr. Juan Pujol, participan con pesar el fallecimiento de la hermana de su compañera y amiga Susana Monges, acompañándola en este momento de gran dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin. 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD