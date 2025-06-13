†

RINA MONJES DE DUARTE

Q.E.P.D.

Falleció el 11/06/2025. La Defensoría de Pobres y Ausentes N° 1 participa con gran pesar el fallecimiento de la madre de su compañero Andrés Duarte. Que en paz descanse. c/982

†

RINA MARIA MONGES VIUDA DE DUARTE

Q.E.P.D.

Falleció el 11/06/2025. Tus compañeras de la Promoción 1964, te despiden con mucho dolor, abrazan a tu familia y te desean un descanso en paz. Te recordaremos siempre. c/987

†

RINA MONGES

Q.E.P.D.

Falleció el 11/06/2025. La Promoción 1965 de la Escuela Normal de Maestras Dr. Juan Pujol, participan con pesar el fallecimiento de la hermana de su compañera y amiga Susana Monges, acompañándola en este momento de gran dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.