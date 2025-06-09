†

CARMEN SUSANA LAPHITZ

Q.E.P.D.

Falleció el día 7 Junio 2025. Sus restos fueron inhumados en el cementerio San Juan Bautista de esta capital. Sus hijos Ricardo Roberto Ortiz, Liliana Edith Ortiz y Oscar Edmundo Álvarez, Sus Nietos: Carlitos, Gonzalo, Mariana, Florencia, Félix Contreras Ortiz, Andrés Álvarez y bisnietos, despiden a la querida abuela Chata que tanto nos abrazó con su cariño infinito y nos acompañó hasta sus 96 años, siempre atenta a nuestras necesidades y rezando por todos. Agradecemos a los amigos que nos acompañaron en su despedida y que brille para ella la luz que no tiene fin. c/973