CARMEN SUSANA LAPHITZ

Por El Litoral

Lunes, 09 de junio de 2025 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el día 7 Junio 2025. Sus restos fueron inhumados en el cementerio San Juan Bautista de esta capital. Sus hijos Ricardo Roberto Ortiz, Liliana Edith Ortiz y Oscar Edmundo Álvarez, Sus Nietos: Carlitos, Gonzalo, Mariana, Florencia, Félix Contreras Ortiz, Andrés Álvarez y bisnietos, despiden a la querida abuela Chata que tanto nos abrazó con su cariño infinito y nos acompañó hasta sus 96 años, siempre atenta a nuestras necesidades y rezando por todos. Agradecemos a los amigos que nos acompañaron en su despedida y que brille para ella la luz que no tiene fin. c/973

