✡

SAMUEL BERNARDO MENDEZ

Z´L

Falleció el 31/08/2025. Su hija Graciela Méndez, su yerno Miguel Andrés Goldfarb y sus nietos Alan y Polo participan con inmenso dolor su fallecimiento. Será velado en casa velatoria Salón el día lunes 1 de septiembre a partir de las 8 horas.

✡

SAMUEL BERNARDO MENDEZ

Z´L

Falleció el 31/08/2025. Con profundo dolor, despedimos a Samuel Bernardo Méndez (Lito) Querido socio y entrañable amigo. Cristian Karsten y familia participan con inmensa tristeza su fallecimiento, acompañando a sus seres queridos en este momento de gran dolor y elevando una oración por su eterno descanso. a/899

✡

SAMUEL BERNARDO MENDEZ

“LITO”

Z´L

Falleció el 31/08/2025. Con profundo dolor despedimos a quien fuera un gran amigo. Hermann Karsten y familia participan con enorme tristeza su fallecimiento, acompañando a sus seres queridos con respeto y cariño en este momento de dolor. Que descanse en paz. a/899

✡

SAMUEL BERNARDO MENDEZ

Z´L

Falleció el 31/08/2025. Con profundo pesar Los compañeros de CONTAL S.A. lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro querido amigo y colega Samuel Bernardo Méndez (Lito). Acompañamos con sincero afecto a su familia y seres queridos en este doloroso momento, elevando una oración por su descanso eterno. Que en paz descanse. a/899

✡

SAMUEL BERNARDO MENDEZ

“LITO”

Z´L

Falleció el 31/08/2025. Despedimos a LITO, A quien desde Agosto de 2018, tuvimos el Gusto y el privilegio de conocerlo. Un cliente, un Amigo y por sobre todas las cosas un Referente de Buen Ejemplo Como Ser Humano para todos nosotros. Y De quien también mucho aprendimos todos nosotros. En nombre de Nuestro Estudio (Mingo, Jero, María, Cecilia, Sandra y Zamu) un Gran Abrazoooooo al Cielo y Nuestros pésames para Martin, Hijas y Nietos Descansa en Paz Lito queridoooo!!!!!