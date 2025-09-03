Desbaratan una banda de cuatreros en Corrientes

La Policía de Corrientes informó que desarticuló una banda de cuatreros en Virasoro.

El operativo se realizó tras la denuncia de un productor que daba aviso de que en su campo, ubicado sobre ruta 37 y Ruta Nacional N° 14.

Al llegar al lugar, los sospechosos huyeron. Por tal motivo se iniciaron tareas investigativas que desembocaron en una vivienda del barrio Raúl Alfonsín, donde testigos señalaron ingresos frecuentes de carne de dudosa procedencia.

En el domicilio, habitado por Juan Carlos de A., confesó que su cuñado y otro hombre dejaron carne de carpincho en un freezer, que luego descubrió era de origen vacuno.

Al respecto se secuestró el freezer con las piezas cárnicas y se detuvo al dueño de la vivienda, mientras que los sospechosos ya fueron identificados y son buscados.

Por otro lado, se realizó una pericia veterinaria que constató que la carne encontrada corresponde a las vacas encontradas sin vida en el campo.