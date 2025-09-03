¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Elsa Romero Feris puente General Belgrano Transporte Publico de Pasajeros
EDICIÓN 41°

Colonia Carolina se prepara para vivir la Fiesta Provincial del Agricultor

El evento se realizará desde el 12 al 14 de septiembre y su lanzamiento oficial será este viernes en la Casa Iberá de Corrientes.

Por El Litoral

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 12:21

El municipio de Colonia Carolina se prepara para vivir su 41°Fiesta Provincial del Agricultor. El evento se realizará desde el 12 al 14 de septiembre y tiene como objetivo rendir homenaje al trabajo de los agricultores de toda la provincia y la región.

El evento contará con una Expo agricultores donde se realizarán diferentes exposiciones y también shows en vivo, bailes con elección y coronación de la Reina Provincial del Agricultor y muchas actividades más que congregan a turistas y visitantes de distintas partes de la Provincia.

PRESENTACIÓN

En la Casa Iberá ubicada en Carlos Pellegrini al 501 de la ciudad capital, se presentará oficialmente la fiesta a las 10:00.

Vale destacar que allí se brindarán más detalles sobre el programa de actividades a desarrollarse cada uno de los días en que se realizará el evento. 
 

