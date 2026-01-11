¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

LUIS ALEJANDRO GARRIDO

Por El Litoral

Domingo, 11 de enero de 2026 a las 00:00

LUIS ALEJANDRO GARRIDO

Q.E.P.D.

Falleció el 11/12/2025. Al cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor su esposa, hijos y nietos lo recuerdan con amor eterno, agradecidos por cada momento compartido y por la huella imborrable que dejo en sus vidas. Agradecen profundamente las innumerables muestras de afecto, las palabras de consuelo y el acompañamiento recibido de familiares, amigos, colegas, enfermeras, pacientes, Golf Club Corrientes y Centro Médico, que han sido de gran sostén en este momento de dolor. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y por su querida memoria. C/971

