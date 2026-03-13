¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Ministerio de Turismo Concejo Deliberante Juan Pablo Valdés
RAMON QUEVEDO

Por El Litoral

Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 00:00

RAMON QUEVEDO

Q.E.P.D.

Falleció el 04/03/2026. Ricardo G. Leconte y familia participan con especial afecto el fallecimiento de Ramón, honesto, leal y con vocación de progreso, acompañamos a su familia y rogamos por su descanso en la Paz del Señor.

