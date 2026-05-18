ROBERTO JESÚS COSTANZO

Q.E.P.D.

Falleció el 15/05/2026. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Don Robero Jesús Costanzo, querido papá y abuelo de la hermosa familia que supo construir. Acompañamos con mucho cariño a nuestra querida amiga Victoria Costanzo y a toda su familia en este doloroso momento. Lo recordaremos siempre por su calidez, su generosidad y el cariño que nos brindó a las amigas de su hija y a nuestras familias. Participan Fabiana Raquel Chequim, María Cristina Rolnik, Eva Mogro Rolnik y familias. C/458