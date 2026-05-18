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ROBERTO JESÚS COSTANZO

Por El Litoral

Lunes, 18 de mayo de 2026 a las 00:00

ROBERTO JESÚS COSTANZO

Q.E.P.D.

Falleció el 15/05/2026.  Lamentamos profundamente el fallecimiento de Don Robero Jesús Costanzo, querido papá y abuelo de la hermosa familia que supo construir. Acompañamos con mucho cariño a nuestra querida amiga Victoria Costanzo y a toda su familia en este doloroso momento. Lo recordaremos siempre por su calidez, su generosidad y el cariño que nos brindó a las amigas de su hija y a nuestras familias. Participan Fabiana Raquel Chequim, María Cristina Rolnik, Eva Mogro Rolnik y familias. C/458

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