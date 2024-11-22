†

MARIA LUISA FIAT DE IGLESIAS

Q.E.P.D.

Falleció el 17/11/2024. La Promoción 1967 de la Escuela Normal “Dr. Juan Pujol”, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Maruca, Madre de nuestra querida compañera Diana Iglesias de Picchio, y la acompaña en este difícil momento elevando una plegaria al cielo por su eterno descanso.

†

MARIA LUISA FIAT DE IGLESIAS

Q.E.P.D.

Falleció el 17/11/2024. Las Compañeras del 5° año “A” /67 de la Esc. Normal “Dr. Juan Pujol” participan con gran dolor el fallecimiento de la Sra. Maruca, madre de nuestra querida amiga Diana Iglesias de Picchio, a quien la acompañamos en este difícil momento y elevamos plegarias al cielo por su eterno descanso. Rogamos que Dios le dé cristiana resignación.