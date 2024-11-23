†

OSCAR RAUL OREJA CELERI (H)

Q.E.P.D.

Falleció el 18/11/2024. Su madre, Marta del Valle de Oreja Celeri, su esposa Ayelén Alvarado, su hermana Susana y sus sobrinas Juana y Lucia Moreno participan con profundo dolor su pronta partida. Sus restos fueron inhumados en la Ciudad de Mercedes (Pcia de Buenos Aires). c/554

†

OSCAR RAUL OREJA CELERI (H)

Q.E.P.D.

Falleció el 18/11/2024. Familia Cerdera Noguera participa con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Marta, Susana y Ayelén en este doloroso momento. Sus restos fueron inhumados en la Ciudad de Mercedes (Pcia de Buenos Aires). c/554

†

OSCAR R. OREJA CELERI

Q.E.P.D.

Falleció el 11 de noviembre de 2024. Las compañeras y amigas de la Promoción 67 de la Esc. Normal de Maestras Dr. Juan Pujol participamos con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestra querida Marta Del Valle, la acompañamos a la distancia, condolencias a su familia. Elevamos plegarias por su eterno descanso.