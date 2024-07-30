†

MARÍA CELIA SÁNCHEZ PRADO DE CASTILLO ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/07/2024. Sus hijos María Inés y Juan Pablo Solari; Guzmán y María Lourdes Flores Duran, Ezequiel Salas; sus nietos Agustín, Catalina y Trinidad Salas; Felipe y Facundo Solari y Clara Castillo Odena participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma. c/417

†

MARÍA CELIA SÁNCHEZ DE CASTILLO ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/07/2024. María Amelia Galmarini de Flores Duran e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento, y ruegan una oración a su querida memoria. c/418

†

MARÍA CELIA BETEN SÁNCHEZ DE CASTILLO ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/07/2024. Su sobrina y ahijada María Silvia participa con profundo dolor y ruega una oración en su memoria. c/419

†

BETEN CASTILLO ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/07/2024. Su hermana Sofía Simonelli de Castillo Odena, sus hijos María Silvia, María Elena y Maximiliano Malher, María Angélica y Eduardo Garay Ñ, Juan Esteban y Mayte Castresana, Tomás, nietos Agustina y Diego López Alonso, Juan Daniel, Juanita María y Baltazar su bisnieto Tiziano participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/420

†

MARÍA CELIA SÁNCHEZ DE CASTILLO ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/07/2024. Pedro Adolfo López, Melba Ruíz de López, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Betén, elevando a Dios una oración por su eterno descanso, acompañando a sus hijos y familiares en tan dolorosa perdida. c/422

†

MARÍA CELIA SÁNCHEZ DE CASTILLO ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/07/2024. Romilio Amaro Bruzzo, Leonor Martínez Pomarada de Bruzzo, sus hijos y nietos participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Beten, rogando una oración por su eterno descanso y cristiana resignación para su familia.