¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Lisandro Almirón San Cayetano defensa del consumidor
Lisandro Almirón San Cayetano defensa del consumidor
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

MARÍA CELIA SÁNCHEZ PRADO DE CASTILLO ODENA

Por El Litoral

Miércoles, 31 de julio de 2024 a las 00:00

MARÍA CELIA SÁNCHEZ PRADO DE CASTILLO ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/07/2024. Sus hijos María Inés y Juan Pablo Solari; Guzmán y María Lourdes Flores Duran, Ezequiel Salas; sus nietos Agustín, Catalina y Trinidad Salas; Felipe y Facundo Solari y Clara Castillo Odena participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma. c/417

MARÍA CELIA SÁNCHEZ DE CASTILLO ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/07/2024. María Amelia Galmarini de Flores Duran e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento, y ruegan una oración a su querida memoria. c/418

MARÍA CELIA BETEN SÁNCHEZ DE CASTILLO ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/07/2024. Su sobrina y ahijada María Silvia participa con profundo dolor y ruega una oración en su memoria. c/419

BETEN CASTILLO ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/07/2024. Su hermana Sofía Simonelli de Castillo Odena, sus hijos María Silvia, María Elena y Maximiliano Malher, María Angélica y Eduardo Garay Ñ, Juan Esteban y Mayte Castresana, Tomás, nietos Agustina y Diego López Alonso, Juan Daniel, Juanita María y Baltazar su bisnieto Tiziano participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/420

MARÍA CELIA SÁNCHEZ DE CASTILLO ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/07/2024. Pedro Adolfo López, Melba Ruíz de López, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Betén, elevando a Dios una oración por su eterno descanso, acompañando a sus hijos y familiares en tan dolorosa perdida. c/422

MARÍA CELIA SÁNCHEZ DE CASTILLO ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/07/2024. Romilio Amaro Bruzzo, Leonor Martínez Pomarada de Bruzzo, sus hijos y nietos participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Beten, rogando una oración por su eterno descanso y cristiana resignación para su familia.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD