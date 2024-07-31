AGRADECIMIENTO

Los familiares de María Mercedes Tressens de Vallejos agradecen por este medio a quienes, de diversas maneras, la acompañaron durante su enfermedad. Dan gracias también por las demostraciones de afecto y contención recibidas con motivo de su deceso. c/421

†

MARÍA MERCEDES TRESSENS DE VALLEJOS

Q.E.P.D.

Falleció el 02/07/2024. A un mes de su dolorosa partida hacia la Casa del Señor, sus familiares invitan a la misa comunitaria que se oficiará el viernes 02 de agosto a las 20:00, en el Santuario Nuestra Señora de la Merced. c/421