Funebres

MARÍA MERCEDES TRESSENS DE VALLEJOS

Por El Litoral

Miércoles, 31 de julio de 2024 a las 00:00

AGRADECIMIENTO

Los familiares de María Mercedes Tressens de Vallejos agradecen por este medio a quienes, de diversas maneras, la acompañaron durante su enfermedad. Dan gracias también por las demostraciones de afecto y contención recibidas con motivo de su deceso. c/421

MARÍA MERCEDES TRESSENS DE VALLEJOS

Q.E.P.D.

Falleció el 02/07/2024. A un mes de su dolorosa partida hacia la Casa del Señor, sus familiares invitan a la misa comunitaria que se oficiará el viernes 02 de agosto a las 20:00, en el Santuario Nuestra Señora de la Merced. c/421

