¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

San Cayetano lluvias en Corrientes La Libertad Avanza
San Cayetano lluvias en Corrientes La Libertad Avanza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

HUBERTO MARIANO MAJUL

Por El Litoral

Jueves, 01 de agosto de 2024 a las 00:00

HUBERTO MARIANO MAJUL

Falleció el 28/07/2024. Náutica Corrientes (Guardería Náutica Carlos Eugenio), participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de sus amigos Humberto (Tito) y Gladis y ruegan una oración en su memoria.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD