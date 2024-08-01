HUBERTO MARIANO MAJUL
Falleció el 28/07/2024. Náutica Corrientes (Guardería Náutica Carlos Eugenio), participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de sus amigos Humberto (Tito) y Gladis y ruegan una oración en su memoria.
Por El Litoral
