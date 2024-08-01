¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

MARÍA CELIA SÁNCHEZ DE CASTILLO ODENA

Por El Litoral

Jueves, 01 de agosto de 2024 a las 00:00

MARÍA CELIA SÁNCHEZ DE CASTILLO ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 30/07/2024. Domingo Fernández Capurro, María Angélica Llano y sus hijos Juan y Marcia, Ramiro y Celina y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Beten, rogando una oración en su memoria y acompañamos a sus hijos y nietos en tan dolorosa pérdida. c/438

MARÍA CELIA SÁNCHEZ DE CASTILLO ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/07/2024. Magdalena y Miguel Gaviña Nion participan el fallecimiento de nuestra querida Betén y acompañan a sus familias en este doloroso momento, teniéndolos presente en nuestras oraciones. c/440

