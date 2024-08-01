†

MARÍA CELIA SÁNCHEZ DE CASTILLO ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 30/07/2024. Domingo Fernández Capurro, María Angélica Llano y sus hijos Juan y Marcia, Ramiro y Celina y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Beten, rogando una oración en su memoria y acompañamos a sus hijos y nietos en tan dolorosa pérdida. c/438

