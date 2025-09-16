Desarmaron cinco redes ilegales de pesca arrojadas al Río Uruguay

En procedimientos realizados por la Prefectura Naval Argentina, en jurisdicción de Yapeyú decomisaron un total de cinco redes extendidas en el lecho del Río Uruguay consideradas artes de pesca prohibidas.

En consecuencia, labraron las correspondientes actas de



Los patrullajes fluviales se extendieron desde el kilómetro 638,6 margen derecha del Río Uruguay hasta el kilómetro 641,6 aproximadamente.

Intervino la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Corrientes.