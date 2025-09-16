Desarmaron cinco redes ilegales de pesca arrojadas al Río Uruguay

En procedimientos realizados por la Prefectura Naval Argentina, en jurisdicción de Yapeyú decomisaron un total de cinco redes extendidas en el lecho del Río Uruguay consideradas artes de pesca prohibidas.
Por infracción a la Ley de Pesca secuestraron un total de 200 metros de mallones, y por fortuna ninguna contaba con especies ictícolas atrapadas.
En consecuencia, labraron las correspondientes actas de decomiso de esos elementos, cuyo aforo fue estimado en $500.000.
Los patrullajes fluviales se extendieron desde el kilómetro 638,6 margen derecha del Río Uruguay hasta el kilómetro 641,6 aproximadamente.
Intervino la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Corrientes.