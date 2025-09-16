¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PREFECTURA YAPEYÚ

Desarmaron cinco redes ilegales de pesca arrojadas al Río Uruguay

Aún no había especies capturadas en tanto que fueron incautadas por infracción a la Ley de Pesca
 

Por El Litoral

Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 17:57

En procedimientos realizados por la Prefectura Naval Argentina, en jurisdicción de Yapeyú decomisaron un total de cinco redes extendidas en el lecho del Río Uruguay consideradas artes de pesca prohibidas.


Por infracción a la Ley de Pesca secuestraron un total de 200 metros de mallones, y por fortuna ninguna contaba con especies ictícolas atrapadas.
En consecuencia, labraron las correspondientes actas de decomiso de esos elementos, cuyo aforo fue estimado en $500.000.


Los patrullajes fluviales se extendieron desde el kilómetro 638,6 margen derecha del Río Uruguay hasta el kilómetro 641,6 aproximadamente.
Intervino la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Corrientes.

