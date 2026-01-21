Empedrado presentó en Corrientes la Fiesta Provincial del Río 2026

La localidad de Empedrado presentó oficialmente la Fiesta Provincial del Río, que se realizará el viernes 30 en el camping municipal “Gerónimo Merello”, en el marco de una agenda turística de verano que combina naturaleza, espectáculos y actividades recreativas en Corrientes.

El lanzamiento se concretó este martes en Casa de Gobierno, con la participación de autoridades provinciales y municipales.

Fotografía: Cacho Monzón

Un evento del calendario turístico provincial

La Fiesta Provincial del Río forma parte del calendario turístico de Corrientes y propone una jornada que integra playa, camping y propuestas vinculadas al entorno natural. El programa incluye deportes acuáticos, actividades náuticas, espectáculos musicales, la elección de la reina del evento y la participación de DJs.

Fotografía: Cacho Monzón

Desde la organización señalaron que el festival se consolida como una de las principales atracciones del verano en Empedrado.

La visión del Gobierno provincial

Durante la presentación, el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, sostuvo que uno de los objetivos de su cartera es “volver a posicionar a Empedrado como uno de los puntos con mayor afluencia de visitantes en la provincia”.

El funcionario destacó la cercanía de la localidad con la ciudad de Corrientes, lo que permite desarrollar experiencias turísticas complementarias, y explicó que los eventos provinciales funcionan como “llamadores” para otros destinos.

En ese sentido, informó que la oferta turística de Empedrado se integrará a los canales oficiales de promoción para captar al público que asiste a la Fiesta Nacional del Chamamé y a los carnavales.

“Estamos convencidos de que el turismo es un generador de oportunidades y de ingresos para la provincia”, afirmó Braillard Poccard, y ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial al crecimiento de los destinos turísticos, en el camino hacia el bicentenario de Empedrado, que se celebrará en agosto.

Fotografía: Cacho Monzón

Empedrado y la temporada turística 2026

El intendente de Empedrado, Fernando Echeverría, encabezó la presentación de la temporada turística 2026 y puso en valor la identidad, la historia y el potencial natural y cultural del municipio.

Durante su discurso, definió a Empedrado como “el pueblo del Cristo Hallado”, en referencia a su origen histórico y religioso, y resaltó el orgullo de pertenecer a una comunidad con profundas raíces culturales.

En materia turística, destacó que la localidad ofrece naturaleza, tranquilidad y seguridad, y anunció avances para la temporada de verano, entre ellos la ampliación de la playa a casi 300 metros, el fortalecimiento del trabajo con socorristas y el objetivo de consolidar a Empedrado como una de las primeras playas cardioprotegidas del Nordeste, con capacitaciones en RCP y salvataje.

Fotografía: Cacho Monzón

Turismo activo, historia y modernización

Echeverría adelantó además el desarrollo de propuestas de turismo activo, como senderismo por las barrancas con circuitos organizados y la proyección de recorridos nocturnos para el próximo año, en articulación con áreas municipales y organismos provinciales.

“Queremos que los visitantes vivan el desafío de conocer las barrancas desde el río, desde adentro y desde arriba, con una perspectiva integral de nuestra naturaleza”, señaló.

En el plano de la modernización, destacó la actualización de la página web municipal, que permitirá acceder a información turística, eventos y servicios desde dispositivos móviles.

Asimismo, repasó la agenda de verano, que incluirá eventos culturales y gastronómicos, propuestas chamameceras, actividades en la playa y celebraciones vinculadas al carnaval.

Finalmente, remarcó la ubicación estratégica de Empedrado, a solo 60 kilómetros de la capital correntina, e invitó a integrar la visita con los grandes eventos provinciales, impulsando también el turismo histórico y religioso con eje en el Cristo Hallado, de cara al bicentenario.

“Queremos que Empedrado viva su Bicentenario con desarrollo, identidad y oportunidades para todos”, concluyó.

Apuesta al trabajo conjunto

Fotografía: Cacho Monzón

La secretaria de Turismo y Cultura de Empedrado, Sandra Tulumaris, agradeció el espacio de difusión y destacó el orgullo por la identidad local.

“Empedrado tiene un recurso natural espectacular, como son sus barrancas, que son únicas, además de su pueblo y el camping, que tienen mucho para mostrar y mucho para dar”, expresó.

Además, remarcó la importancia del trabajo colectivo: “La idea es que participen todos los habitantes de Empedrado, queremos hacerlos protagonistas, porque si no trabajamos en conjunto es imposible lograr los objetivos”.