Corrientes: localidades del interior se suman al Programa del Sol 2026

Los municipios del interior de Corrientes se suman al circuito turístico dentro de la temporada de verano. El Ministerio de Turismo de la Provincia presentó un programa que iniciará el 17 de enero en Monte Caseros.
La idea de esta dinámica es que las personas participen de una noche en los carnavales del interior y una tarde de playa.
Ambas actividades contemplan el reparto de material promocional de merchandising, juegos interactivos con el visitante, entrega de presentes y también se recaba información y contenido del lugar para la difusión del destino.
Durante este fin de semana, el equipo del Ministerio de Turismo estará acompañando en sus carnavales y playas a las localidades de Goya (23 de enero) y Bella Vista (24 de enero).
Entre los meses de enero y febrero se planifica visitar los municipios de Ituzaingó, Curuzú Cuatiá, Esquina, Santo Tomé y Paso de los Libres.
Para la cartera turística los carnavales del interior de Corrientes son una expresión de identidad cultural y un motor económico, fusionando tradiciones locales con influencias afrobrasileñas y europeas.
Esto da como resultado un espectáculo único donde comparsas, trajes lujosos y batucadas generan un ambiente atractivo para locales, turistas y visitantes.