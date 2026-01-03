Una 6 mil personas en el bingo y cierre anual de Avesa en San Roque

La Asociación Vecinal de Saneamiento (Avesa) de San Roque organizó su 8° edición del bingo de premiación al usuario con su cuota anual al día, que reunió a unas 6000 personas frente a la sede social de la institución, ubicada en las calles Marcos Azcona y García de Cossio de esta localidad.

Inició a las 21 del viernes y se extendió hasta altas horas de la madrugada de este sábado, donde se entregaron 14 premios, destacándose una motocicleta 0 km para los usuarios con sus cuotas al día al mes de diciembre de 2025.



El presidente de la comisión directiva de Avesa, Osvaldo Sacarías, destacó además el compromiso social asumido para con otras instituciones locales, a quienes cedieron gratuitamente las cantinas para que puedan recaudar fondos. De esta manera, se beneficiaron comparsas locales y la comisión directiva del hogar de ancianos.

El objetivo con este gesto solidario es que pueden sumar lo recaudado para un mejor funcionamiento de cada una de estas organizaciones sociales que se desempeñan dentro de la misma comunidad.

La noche fue amenizada con la actuación de dos bandas: una local "La Diferencia", con ritmo tropical, y la agrupación "Los Nuevos Amanecidos", con ritmo de chamamé.La jornada solidaria no solo permitió recaudar fondos para instituciones locales, sino que también fomentó la unión y el espíritu comunitario en San Roque. Los asistentes disfrutaron de una noche llena de música, diversión y solidaridad.

En tal sentido, la institución encargada de brindar un servicio de agua potable, agradece a todos los que se sumaron al evento y se compromete a seguir trabajando por el bienestar de la comunidad, promoviendo actividades que fomenten la unión y el desarrollo local.