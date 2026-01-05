Se incendió un departamento en Mercedes: el informe de los Bomberos Voluntarios

Un incendio se desató en un departamento de la localidad correntina de Mercedes y causó importantes daños materiales. Bomberos lograron contener el fuego y no hubo personas heridas.

En la noche del domingo, varios llamados alertaron al cuartel de Bomberos Voluntarios de Mercedes por una gran cantidad de humo en la zona del parque de la Estación.

Al llegar al lugar, se confirmó que el foco se encontraba en el segundo piso de un departamento ubicado sobre calle Madariaga, encima de un comercio.

El incendio se originó en la segunda habitación del inmueble, donde funcionaba una pieza de lavado, el sector el más afectado por las llamas.

Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el fuego pudo ser contenido sin que se propagara al resto del departamento, aunque el calor provocó daños en otros ambientes.

El siniestro dejó pérdidas materiales y no se registraron personas lesionadas.