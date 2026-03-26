Mburucuyá cumplió 100 días de la nueva gestión en medio de una emergencia económica

El intendente de Mburucuyá, Edgar Galarza Florentín, cumplió 100 días de gestión en un contexto de emergencia económica. La administración avanza en la implementación de políticas para regular la situación laboral y financiera mientras remarcan las dificultades heredadas.

Emergencia económica y medidas de gestión

Según indicaron fuentes oficiales, durante el primer trimestre, la prioridad fue garantizar el pago de sueldos de los empleados municipales y estabilizar la vida institucional. La normalización de las cuentas públicas se plantea como un objetivo central para mantener los servicios básicos en funcionamiento.

Galarza Florentín comentó que la gestión debió enfrentar irregularidades administrativas y la falta de recursos genuinos. "Estamos encima de todos los problemas mientras avanzamos con la prestación de los servicios e impulsamos nuevas políticas públicas para garantizar más oportunidades de progreso", explicó.

En este período, la Secretaría de Obras Públicas realizó trabajos de bacheo en calles deterioradas, mientras el área de Salud llevó adelante operativos en la ciudad y en zonas rurales.

Asimismo, se implementan programas vinculados a la producción de almidón de mandioca, la actividad textil y la promoción de huertas y chacras locales.