El último adiós a Liam Payne: las desgarradoras fotos de los One Direction en el funeral

La figura de Liam Payne sigue generando conmoción, tanto en el mundo de la música como entre quienes compartieron su vida de cerca. Este miércoles, en Amersham, un grupo íntimo de familiares y amigos despidió al excantante de One Direction en un funeral privado, mientras las preguntas alrededor de su fallecimiento se acumulan y las respuestas tardan en aparecer, en una historia que combina éxito, lucha y tragedia.

También participaron varias personalidades como el actor y conductor James Corden. El famoso cantante fue encontrado muerto el 16 de octubre tras caer desde el tercer piso del Hotel Casa Sur de Buenos Aires.

Su muerte provocó una ola de mensajes de condolencia de familiares, excompañeros de la banda y seguidores, con miles de personas reuniéndose en ciudades de todo el mundo para mostrar su pesar. Liam Payne se dio a conocer en One Direction, junto a Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan, después de que la banda se formara en 2010 en un exitoso programa de talentos del Reino Unido, llamado “The X Factor”.

Liam había consumido alcohol, cocaína y un antidepresivo antes de morir, según informó la justicia argentina, que por los hechos imputó a tres personas. Una de ellas era el acompañante cotidiano de Payne durante su estadía en Buenos Aires, a quien se le imputa por abandono de persona seguido de muerte.

El segundo imputado es un empleado del hotel que, según la fiscalía, “debe responder por dos suministros comprobados de cocaína a Liam Payne”, y el tercero es otro proveedor de estupefacientes que está “imputado de otros dos suministros claramente comprobados durante dos momentos diferentes del 14 de octubre”. Los restos del músico fueron trasladados a principios de noviembre a Reino Unido en un vuelo en el que también viajó su padre, Geoff Payne.