Liberaron en Venezuela a una adolescente detenida por el Gobierno

El gobierno de Nicolás Maduro decidió liberar la noche del miércoles a la adolescente Mariana González, después que la familia de la menor difundiera una desgarradora carta manuscrita en la que le decía a su madre que sufre de depresión, ansiedad y prefería morir antes que seguir en la cárcel.

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció que la chica fue liberada después que la fiscalía solicitara una revisión de la medida, que "fue acordada ahora por el tribunal correspondiente".

Contra la estudiante pesan acusaciones de "terrorismo, incitación al odio y destrucción de vía pública".

González, que cursa el último año de bachillerato, es una de las 48 personas de entre 14 y 17 años arrestadas durante la ola de represión desatada contra las protestas masivas por las cuestionadas elecciones del 28 de julio.

En total habían sido detenidos unos 160 menores de 18 años, pero a lo largo de estos meses 120 fueron liberados con medidas sustitutivas ante la presión nacional e internacional por las duras condiciones de reclusión y aislamiento de estos niños, similares a las del resto de los 2.000 presos políticos adultos.

El gobierno los considera a todos como "vándalos, terroristasfascistas y golpistas”.

La historia de Mariana estremeció a los venezolanos, cuando se conocen detalles de su situación. La familia alega que ella ni siquiera estaba manifestando y fue interceptada en la calle.