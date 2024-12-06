La UE y el Mercosur crearon la mayor zona de libre comercio

Los presidentes del Mercosur y la Unión Europea anunciaron este viernes un acuerdo de libre comercio después de 25 años de turbulentas negociaciones. Los dos bloques integrados a nivel comercial conformarán un acceso a mercados de más de 700 millones de personas.

Aunque la presencia inesperada de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el jueves, en Montevideo daba cuenta de que ya se había acordado, en lo formal este se anunció en la mañana del viernes. "Es un hito histórico", afirmó Von der Leyen en una declaración a la prensa junto al anfitrión, Luis Lacalle Pou, Javier Milei, Lula da Silva, de Brasil, y Santiago Peña, de Paraguay.

En una breve declaración a la prensa al pasar, Milei dijo primero: "todo lo que ayude a flexibilizar, bienvenido". Después, le a LN+ que su próximo paso era un acuerdo con Estados Unidos.

El primero en confirmar este viernes temprano que había acuerdo fue el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Ocurre que su gobierno venía poniendo unos breves reparos al texto que finalmente se negociaron.

"Los Estados Partes signatarios del Mercosur-la República de Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay- y la Comisión Europea han anunciado, en la 65ª Reunión de la Cumbre del Mercosur Montevideo, 6 de diciembre), la conclusión de las negociaciones de un Acuerdo de Asociación entre las dos regiones, después de más de dos décadas de negociaciones".

De sólo tres párrafos el texto afirma que "a la luz del progreso logrado desde 2023, el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea está ahora listo para revisión legal y traducción. Ambos bloques están decididos a llevar a cabo tales actividades en los próximos meses, con vistas a la futura firma del acuerdo".

Las expresiones de los presidentes no eran las mejores, entre otras razones por las tensiones Lula y Milei. La del brasileño era literalmente sombría y se fue antes de que asumiera la presidencia del bloque el argentino. Quedo como un gesto de desaire a Milei, como otros que le ha hecho el argentino a él. Por su parte, un rato antes el presidente argentino hacía caras irónicas y se contenía cuando Lula daba su discurso.